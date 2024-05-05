Süper Lig efsanesi 3. lige düştü

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Süper Lig efsanesi 3. lige düştü
Bir dönemler Süper Lig'de fırtına gibi esen Denizlispor 2. Lige mağlubiyetle veda etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 38. haftasında gerçekleşen mücadelede, Belediye Derincespor, daha önce ligden düşmesi matematiksel olarak kesinleşmiş olan Denizlispor'u 2-1 yendi.

Sezonun final karşılaşmasında, Belediye Derincespor kendi evinde, geçtiğimiz hafta ligden düşmüş olan Denizlispor ile karşılaştı.

Ev sahibi takımın 2-1'lik zaferiyle sonuçlanan maçın ardından, Belediye Derincespor'un ligde kalıp kalmayacağı, Etimesgut ile İnegölspor arasındaki maçın sonucuna bağlıydı.

Ankara'da oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından, Kocaeli temsilcisi Belediye Derincespor, saha ortasında ligde kalmayı garantilemeyi kutladı.

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