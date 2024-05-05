Süper Lig efsanesi 3. lige düştü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 38. haftasında gerçekleşen mücadelede, Belediye Derincespor, daha önce ligden düşmesi matematiksel olarak kesinleşmiş olan Denizlispor'u 2-1 yendi.

Sezonun final karşılaşmasında, Belediye Derincespor kendi evinde, geçtiğimiz hafta ligden düşmüş olan Denizlispor ile karşılaştı.

Ev sahibi takımın 2-1'lik zaferiyle sonuçlanan maçın ardından, Belediye Derincespor'un ligde kalıp kalmayacağı, Etimesgut ile İnegölspor arasındaki maçın sonucuna bağlıydı.

Ankara'da oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından, Kocaeli temsilcisi Belediye Derincespor, saha ortasında ligde kalmayı garantilemeyi kutladı.