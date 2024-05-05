Mehdi İtalya'ya gitti

Kaynak: Haber Merkezi
Mehdi İtalya'ya gitti
Inter Milan'ın teknik direktörü Simone Inzaghi, yeni sezon için ilk transferlerinin Mehdi Taremi olduğunu duyurdu.

Serie A'da bu sezon şampiyonluğu elde eden ve gelecek sezon için kadro planlamasına devam eden Inter, transfer piyasasında ilk hamlesini yaptı.

Simone Inzaghi, Sassuolo ile oynanan maç sonrasında yaptığı açıklamada, Mehdi Taremi'yi Porto'dan transfer ettiklerini bildirdi.

Inzaghi açıklamasında "Porto'dan Mehdi Taremi'yi bonservis bedeli ödemeden transfer ettik. Uluslararası arenada kendini kanıtlamış bir golcü. Attığı gollerle dikkat çekiyor ve bu transferden dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Mehdi Taremi, bu sezon Porto ile çıktığı 32 resmi maçta 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı'nın giydiği mont olay oldu. Fiyatını görenler gözlerine inanamadı
TFF 2. Lig'de oldu. Kaleyi açtılar göz göre göre gol yediler
TFF'den Arda Güler mesajı
TFF 2. Lig play off eşleşmeleri belli oldu
TFF 2. Lig play off eşleşmeleri belli oldu
TFF 1. Lig'de kritik mücadele
TFF 1. Lig'de kritik mücadele
İstanbulspor'un da TFF'den para aldığı ortaya çıktı. TFF'yi imzalarını geri çekmek için kulüplere sus payı vermekle suçlamıştı
Son Haberler
Messi çıldırdı Spor
Messi çıldırdı
10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi Gündem
10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Sevgilinizin sizi aldattığından şüpheleniyorsanız bunu deneyin. Şeytanın aklına gelmez Gündem
Sevgilinizin sizi aldattığından şüpheleniyorsanız bunu deneyin. Şeytanın aklına gelmez
Hayvanları koruma derneğinde horozları dövüştürdüler. İşte bir Türkiye klasiği Yaşam
Hayvanları koruma derneğinde horozları dövüştürdüler. İşte bir Türkiye klasiği
Acun Ilıcalı'nın giydiği mont olay oldu. Fiyatını görenler gözlerine inanamadı Spor
Acun Ilıcalı'nın giydiği mont olay oldu. Fiyatını görenler gözlerine inanamadı
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak Galatasaray açıklaması Spor
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak Galatasaray açıklaması
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ABD'ye sert sözler: Aklımızla alay etme Gündem
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ABD'ye sert sözler: Aklımızla alay etme