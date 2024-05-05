Mehdi İtalya'ya gitti

Serie A'da bu sezon şampiyonluğu elde eden ve gelecek sezon için kadro planlamasına devam eden Inter, transfer piyasasında ilk hamlesini yaptı.

Simone Inzaghi, Sassuolo ile oynanan maç sonrasında yaptığı açıklamada, Mehdi Taremi'yi Porto'dan transfer ettiklerini bildirdi.

Inzaghi açıklamasında "Porto'dan Mehdi Taremi'yi bonservis bedeli ödemeden transfer ettik. Uluslararası arenada kendini kanıtlamış bir golcü. Attığı gollerle dikkat çekiyor ve bu transferden dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Mehdi Taremi, bu sezon Porto ile çıktığı 32 resmi maçta 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.