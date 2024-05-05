TV Yayın akışı 5 Mayıs Pazar. Hangi kanalda ne var?

Kanal D YAYIN AKIŞI
07:00 Adalı Kız
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Taş Kağıt Makas
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:15 5N1K
04:45 Çapkın Hırsız
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:25 Beni Böyle Sev
06:05 Nostalji Kuşağı "Parmak Damgası"
07:05 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
08:05 Mehmed: Fetihler Sultanı
11:45 Enine Boyuna
13:00 Biraz Kül Biraz Duman
14:05 Gönül Dağı
17:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:55 3'te 3
01:15 Kara Ağaç Destanı
03:45 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm
16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
2000 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
00:15 %100 Futbol
02:00 Son Karar
03:30 Gençlik Rüzgarı
04:30 Gazete Magazin
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Gaddar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
00:15 Kızıl Goncalar
03:00 Senden Daha Güzel
05:15 Kefaret
06:00 Adım Farah
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Aslan Bacanak
15:00 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yedi Bela Hüsnü
21:45 Kızılcık Şerbeti
00:45 Yedi Bela Hüsnü
02:30 Sandık Kokusu
05:30 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:20 Kardeşlerim
15:40 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aldatmak
03:00 Kuruluş Osman
05:40 Safir