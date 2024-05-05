TV Yayın akışı 5 Mayıs Pazar. Hangi kanalda ne var?

Pazar tatilinde, evinde dinlenecek olan herkes, şimdiden televizyonda hangi kanallarda hangi yapımların olduğunu araştırmaya başladı. Her gün televizyon ekranlarının renkli dünyasında, birbirinden farklı programlar ve diziler yerini alırken, “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun cevabını sizler için derledik.