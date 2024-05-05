TV Yayın akışı 5 Mayıs Pazar. Hangi kanalda ne var?

Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 5 Mayıs Pazar. Hangi kanalda ne var?
Pazar tatilinde, evinde dinlenecek olan herkes, şimdiden televizyonda hangi kanallarda hangi yapımların olduğunu araştırmaya başladı. Her gün televizyon ekranlarının renkli dünyasında, birbirinden farklı programlar ve diziler yerini alırken, “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun cevabını sizler için derledik.

Kanal D YAYIN AKIŞI

07:00 Adalı Kız

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Taş Kağıt Makas

02:45 Siyah Beyaz Aşk

04:15 5N1K

04:45 Çapkın Hırsız

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:25 Beni Böyle Sev

06:05 Nostalji Kuşağı "Parmak Damgası"

07:05 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

08:05 Mehmed: Fetihler Sultanı

11:45 Enine Boyuna

13:00 Biraz Kül Biraz Duman

14:05 Gönül Dağı

17:15 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:55 3'te 3

01:15 Kara Ağaç Destanı

03:45 Gönül Dağı

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Tuzak

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm

16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm

2000 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

00:15 %100 Futbol

02:00 Son Karar

03:30 Gençlik Rüzgarı

04:30 Gazete Magazin

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NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Gaddar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

00:15 Kızıl Goncalar

03:00 Senden Daha Güzel

05:15 Kefaret

06:00 Adım Farah

kirli-sepeti-haber-resim-f18a6189-f911-4353-ac7a-d25628fe623f.webpSHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sandık Kokusu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Aslan Bacanak

15:00 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yedi Bela Hüsnü

21:45 Kızılcık Şerbeti

00:45 Yedi Bela Hüsnü

02:30 Sandık Kokusu

05:30 Aziz

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ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:20 Kardeşlerim

15:40 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aldatmak

03:00 Kuruluş Osman

05:40 Safir

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