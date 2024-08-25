AFAD 9 ili SMS ile uyardı. Sağanak yağış kuvvetli geliyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
AFAD 9 ili SMS ile uyardı. Sağanak yağış kuvvetli geliyor

AFAD, 9 ili SMS ile uyararak sağanak yağış, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Söz konusu illerde sağanak yağışın yanı sıra kısa süreli fırtına da beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji yaptığı son açıklamada için Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop, Ordu ve Samsun kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

AFAD, 9 ile gönderdiği uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

SMS'Lİ UYARI YAPILDI

AFAD tarafından 9 ilde yaşayan vatandaşlara SMS ile bilgilendirme yapılırken, cami ve belediye anons sistemleri ile emniyet ve jandarma araçlarından da gerekli uyarılar yapıldığı belirtildi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya ve Tokat çevreleri ile Amasya’nın doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirilmiştir. Bu çerçevede; söz konusu olumsuzluklara karşı ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması, teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesi ve yapılan faaliyetler hakkında Başkanlığımıza bilgi verilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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