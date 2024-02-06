AFAD Başkanı'ndan liyakatsizliğin itirafı. 6 Şubat depremi için gecikme olmadı ama yetişemedik dedi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından başkanlık konferans salonunda düzenlenen “Asrın Afetinin 1. Yılında Afet İletişimi Sempozyumu”na katıldı.

Düzenlenen sempozyumda Memiş, “Sadece ilk deprem, Hiroşima’ya atılan atom bombasından yaklaşık 2 bin kat daha yıkıcı enerji açığa çıkardı. 300 kilometreden fazla kırılan fay hatları, 400 kilometre uzaktaki binaları yerle bir etti. 11 il, 124 ilçe ve 6 bin 929 köy ve mahalleye verdiği hasarla 14 milyon kişiyi etkiledi.” açıklamasını yaptı.

Bölgedeki kış şartlarıyla da birlikte asrın felaketinin yaşandığını söyleyen Memiş, 53 bin 537 insanımızın yaşamını yitirdiğini ve 107 binden fazla insanımızın da yaralandığını iletti.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Oktay Memiş, devletin ve uluslararası kaynakların toplamda 35 bin arama kurtarma ekibini ilk saatlerden itibaren deprem bölgesine yönlendirdiğini söyleyen Memiş, itiraf gibi bir açıklamaya imza attı. Konuşmasında, “Gecikme olmadı ama yetişemedik. Yetişmedi, sayı yetişmedi. Yıkım çok fazlaydı.” ifadesini kaydeden Memiş, AFAD’ın bu durumdan çıkardığı dersleri anlattı.

Kurumunun çıkardığı en büyük dersin “risk azaltma” olduğunu söyleyen Memiş, “Müdahaleyi de göz ardı etmeden Arama-Kurtarmada 100 Bin Projesini başlattık. Öncelikli olarak kamu kurumlarındaki arkadaşlarımızı, jandarmamızı, polisimizi, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askerlerimize arama-kurtarma eğitimi vererek, dinamik bir arama-kurtarma ekibi oluşturarak en az 100 bin kişiyi bir yıl içerisinde eğitmiş olacağız.” dedi.

Oktay Memiş, devletin 3 ay içinde bölgeye 1 milyon çadır gönderdiğini aktardı ve “Yaklaşık 2,5 milyon insan ilk etapta çadırlarda misafir edildi. İlk haftalarda çadır ihtiyacı had safhadaydı ama daha sonra bu ihtiyacın tamamı karşılandı. Bölgeye 20 milyon gıda kolisi sevk edildi, 4 milyon öğün sıcak yemek afetzedelere ulaştırıldı. Bölgeden 3,5 milyondan fazla vatandaşın tahliyesi yapıldı” açıklamasında bulundu.