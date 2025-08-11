AFAD duyurdu: Balıkesir depremi sonrası yüzlerce artçı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Balıkesir'deki deprem sonrası gelişmeleri aktardı.

Yapılan açıklamada, "10 Ağustos'ta Sındırgı'da (Balıkesir) meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede 237 artçı deprem aktivitesi kaydedilmiş olup, bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğü 4'ün üzerindedir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat takip edilmeye devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

AFAD verilerine göre, dün saat 19'53'te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremde ilçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12’si metruk, 16 bina yıkıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlçe merkezinde yıkılan binanın enkazından çıkarılan 4 kişiden Nihat Önbaş (81) yaşamını yitirdi. Depremden 52 kişi etkilenirken, bunlardan 29’u yatarak ve gözlem altında tutularak tedavi altına alındı.

Şu an 11 yaralının tedavisinin sürdüğü, diğerlerinin taburcu edildiği bildirildi. Büyük panik yaşayan ilçe sakinleri, geceyi parklarda ve sokaklarda geçirdi.

Günün aydınlanmasıyla birlikte depremin verdiği hasar da ortaya çıktı. Bölgede çalışmalar sürerken, yıkılan ve hasar gören binalar dron ile havadan görüntülendi.