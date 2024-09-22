AFAD ilk bilgileri açıkladı! 4.9 büyüklüğünde deprem (22 Eylül 2024)

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege'deki deprem, 6.53 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İKİ DEPREM DAHA OLMUŞTU

AFAD'ın aktardığına göre Ege Denizi’nde saat 11:47'de 4.3 büyüklüğünde daha sonra ise saat 12:57'de de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4.3 büyüklüğündeki depremin, yerin 8.68 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi