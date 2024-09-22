AFAD ilk bilgileri açıkladı! 4.9 büyüklüğünde deprem (22 Eylül 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AFAD ilk bilgileri açıkladı! 4.9 büyüklüğünde deprem (22 Eylül 2024)

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege'deki deprem, 6.53 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İKİ DEPREM DAHA OLMUŞTU

AFAD'ın aktardığına göre Ege Denizi’nde saat 11:47'de 4.3 büyüklüğünde daha sonra ise saat 12:57'de de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4.3 büyüklüğündeki depremin, yerin 8.68 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi

Son Haberler
Gazze’de can kaybı 41 bin 431’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 41 bin 431’e yükseldi
Netanyahu: “Hizbullah’ı hayal bile edemeyeceği bir dizi saldırıyla vurduk”
Netanyahu: “Hizbullah’ı hayal bile edemeyeceği bir dizi saldırıyla vurduk”
Güney Kore'de aşırı yağışlar can aldı
Güney Kore'de aşırı yağışlar can aldı
Beşiktaş: 3 - Aras Kargo: 2
Beşiktaş: 3 - Aras Kargo: 2
Diyarbakır’da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Diyarbakır’da fırtına hayatı olumsuz etkiledi