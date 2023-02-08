﻿AFAD öncelikli ihtiyaç listesini paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz" bilgisi veridi.

Öte yandan deprem bölgelerine yapılacak aynî bağışlarda öncelikli kabul edilecek ihtiyaç listesini paylaştı:

"Elektrikli ısıtıcı, büyük-küçük tüp, odun sobası, odun, kömür sobası, cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör, çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont, kadın-erkek iç giyim ve çorap, kadın-erkek ayakkabı, kadın-erkek polar, içlik, yağmurluk-panço, uyku tulumu, yastık, yatak ve nevresim takımı, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ve kaşık, tava, ketıl, kavurma, barbunya, peynir, konserve, çay, kahve, kaşar-peynir, zeytin, su, ekmek ve hazır gıda."