AFAD’dan deprem bağışları açıklaması. Yardımların nereye gittiği merak ediliyordu

Kaynak: Haber Merkezi
AFAD’dan deprem bağışları açıklaması. Yardımların nereye gittiği merak ediliyordu
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bağış hesabında toplanan 125 milyar 727 milyon 290 bin 482 liradan, 73 milyar 437 milyon 442 bin 312 liranın barınma ve nakdi yardım desteği olarak depremzedelere ulaştırıldığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından toplanan bağışlarla ilgili açıklama yaptı.

AFAD'ın bağış hesabında 125 milyar 727 milyon 290 bin 482 lira toplandığı aktarılan açıklamada, bunun 73 milyar 437 milyon 442 bin 312 lirasının depremzedelere dağıtıldığı belirtildi.

Bu rakamın 42 milyar 778 milyon 739 bin lirası nakdi yardım ödemesi olarak yapıldı.

30 milyar 658 milyon 703 bin 312 lira ise çadır ve konteyner kent altyapısı, gıda-hijyen seti alımı ve Esenkart ödemeleri için kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm gücümüz ve imkanlarımızla Milletimizin yanındayız! 2 Ocak 2024 tarihi itibarıyla bağış hesabımızda toplanan; 125.727.290.482 TL’den 73.437.442.312 TL’yi barınma ve nakdi yardım desteği olarak asrın felaketinden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Depremin izlerini tamamen silinceye dek; Durmadan, yorulmadan!"

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