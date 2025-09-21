AFAD’dan kritik uyarı! Karadeniz’de turuncu alarm: Ekipler teyakkuzda!

AFAD’ın NSosyal hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler ve değerlendirmeler doğrultusunda, yarın öğle saatlerine kadar Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin için turuncu kodlu uyarı verildiği ifade edildi.

Bölgede iki gündür süren yoğun yağışların yol açtığı sel ve taşkınların meydana geldiği belirtilen açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gelen ihbarlara müdahale çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bölgedeki çalışmaları koordine etmek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve AFAD Daire Başkanlarının Rize’ye gittiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:"Sayın Bakanlarımız ve AFAD Başkanımız, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Milletvekili Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve ilgili kurum temsilcileri ile birlikte selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Turuncu uyarı verilen illerimizde meydana gelen yağışlara AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Özel İdare, Belediye ve STK ekipleri toplamda 2 bin 614 personel 984 araçla müdahale etmektedir. Aşırı yağışlar nedeniyle kapanan yolların açılması ve enerji kesintilerinin giderilmesi için ilgili ekiplerin çalışmaları devam etmektedir.

Turuncu yağış uyarısı verilen Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerimizden sel, su baskını, toprak kayması ve mahsur kalma kapsamında gelen ihbarlarla ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılmıştır, yol açma çalışmaları devam etmektedir. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu yağış uyarısı!

Meteoroloji’den ’zirai don’ uyarısı