AFAD’ın depremzedeler için harcaması gereken paralar vakıflara gitti. Kendi raporlarında itiraf ettiler

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde depremzedelere zamanında müdahale etmediği için tepkilerin odağına yerleşen AFAD’ın raporunda çarpıcı ifadeler yer aldı. AFAD, 2023 yılına ilişkin mali ve idari bilgilerin yer aldığı raporda itiraf niteliğinde ifadelere yer verdi.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, depremlerin ardından arama-kurtarma faaliyetlerinde açığa çıkan zafiyet nedeniyle tartışmaya açılan kurumların başında ise AFAD geldi. Bir koordinasyon kurumu olarak inşa edilen AFAD’ın zamanla icrayı bir yapıya dönüştürülmesinin, çok sayıda sorunu beraberinde getirdiği öğrenildi.

KADROLAR BOŞ

AFAD’ın raporuna göre, 2023 yılına 2 bin 736 arama ve kurtarma teknisyeni ile girildi. Arama ve kurtarma kadrosunda bulunan teknisyenlerin bin 759’unun sözleşmeli, 977’sinin ise kadrolu olduğu bildirildi.

Arama ve kurtarma teknisyeni sayısı 2022 yılına göre artırılsa da 6 Şubat depremlerinin yaşandığı 2023 yılı itibarıyla halen yetersiz olduğu vurgulandı. Kurumun faaliyet raporunda yer alan ve zayıflıkları ortaya koyan bölümde, “Yetki ve görevler açısından koordinasyon kurumu olarak kurulmuşken giderek icracı bir yapıya dönüşmenin çalışan personel sayısı ve mevzuat gibi unsurlarla desteklenememesi” değerlendirmesi yapıldı. Kurumun raporları da toplam 3 bin 231 kontenjan ayrılan arama ve kurtarma teknisyeni kadrolarının 495’inin boş olduğunu gözler önüne serdi.

VAKIFLARA DEV TRANSFER

AFAD’ın raporları öte yandan, 2023 yılında vakıf ve dernekler için kesenin ağzının açıldığını da açığa çıkardı. Kurumun, “Cari Transferler” kaleminden yaptığı bazı harcamaların detayları, raporda şöyle paylaşıldı:

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: 5 milyon 732 bin 763 bin TL

Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık gibi Kuruluşlara Yapılan Transferler: 1 milyon 133 bin 519 TL

Yurtdışına Yapılan Transferler: 90 milyon 101 bin 339 TL