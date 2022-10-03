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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi limiti yükseltildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, düzenlemeyle gerçek veya tüzel kişilerin, afet riskli olduğu tespit edilen konutunu veya iş yerini kendi imkanlarıyla yapmak istemeleri durumunda bankalardan kullanacakları kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin esaslar belirlendi.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 04:23
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Afet riskli alanların dönüştürülmesinde kredi limiti yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi limiti yükseltildi
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"6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamında hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı üst limiti yükseltildi. Buna göre, hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı üst limiti, güçlendirme kredisi için 240 bin liraya, konut yapım ve edinme kredileri ile iş yeri yapım kredisi 600 bin liraya, iş yeri edinme kredisi ise 250 bin liraya çıkarıldı.

300 BAZ PUANDAN 450 BAZ PUANA YÜKSELTİLDİ

Güçlendirme ve konut yapım ve edinme kredilerinde faiz oranı 400 baz puandan 600 baz puana, iş yeri yapım ve edinme kredileri ise 300 baz puandan 450 baz puana yükseltildi.

Bakanlığın faiz desteği oranı güçlendirme ve konut kredilerine aylık 0,50 puan, iş yeri kredilerine ise aylık 0,38 puan yapılacak.

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3 milyon lirayı geçmeyecek.

Bu karar kapsamında idarelerin İller Bankası Anonim Şirketinden kullanabilecekleri faiz destekli toplam kredi tutarı Bakanlıkça belirlenecek.

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