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Afet Yeniden İmar Fonu kurulması Meclis'te kabul edildi

Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 21:45
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Afet Yeniden İmar Fonu kurulması Meclis'te kabul edildi

Afet Yeniden İmar Fonu kurulması Meclis'te kabul edildi
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Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi, Meclis'te kabul edildi.

10 maddelik kanun teklifine göre, afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak.

Fonun kaynakları; yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe ve krediler, bütçeye bu amaçla konulacak ödenek, yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalardan sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacak. 


 

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