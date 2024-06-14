Afgan askerlerini kim getirdi Sayın Yerlikaya?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Haziran 2023-8 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde 401 organize suç çetesinin çökertildiğini belirterek, "Bugün ayın 13'ü. Uçağa binerken son rakamı aldım, 5 günde 13 organize suç örgütünü daha çökerttik." dedi.

Özetle on ayda 414 çete çökertilmiş... Ali Yerlikaya’nın, İçişleri Bakanı olarak çeteleri çökertmekteki kararlılığına kimsenin bir diyeceği olamaz. Yalnız bu rakamlardan anlaşılan o ki Türkiye’de il başına ortalama 5.1 çete düşüyor! Tabii büyük şehirlerde çete sayısı çok fazla...

***

Bu durum, ülkede hukukun uygulanmadığını, kanun hâkimiyeti bulunmadığını, her ilde çeteler kurulduğunu ve kendilerini polis, jandarma, hâkim savcı yerine koyduklarını gösterir.

İçişleri Bakanı, kanun hâkimiyetini kurmaya çalışıyor ve bundan dolayı takdir edilmelidir ama çökertilen çete sayısı, 22 yıllık AKP iktidarının ülkeyi ne hâle getirdiğini somut olarak ortaya koymuş oluyor...

***

Ali Yerlikaya, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde "İstanbul ve Sancaktepe'nin Huzuru" programında yaptığı konuşmada terörle mücadele ile ilgili rakamları da paylaştıktan sonra başka bir konuya geçti ve şöyle dedi:

“Ülkemize girişi çıkışı, çalışması yasal olana düzenli yabancı diyoruz. Eğer yasal değilse düzensiz göçmen diyoruz. Düzensiz göçle mücadele ve buna imkân sağlayan düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile mücadele ediyoruz. 7600 civarında operasyon yaptık, 4493'ünü tutukladık organizatörlerin.

İster hudut olsun ister içeride olsun fark etmez. 81 valimize talimat verdik. Organizatörlere nefes aldırmayacaksınız.

7 bin kilometre ileriden benim ülkeme gelmeye nasıl cesaret edebilir? Ömründe şehir dışına bile çıkmamış bir göçmen. İşte bunlar. Ülke bayileri, şehir... Bu ağı çökertmek bizim en büyük gayretimiz. Bu yıl bunda fevkalade başarı gösterdik. Meydan okuyoruz. Serbest bırakılanlara da diyoruz ki ‘Gözümüz üzerinizde. Yapmazsanız sorun yok ama arkadaşlarınızın yanına göndeririz’ diyoruz, ‘devam ederseniz...’

1 yılda 103 bin 45 Suriyeli gönüllü ülkesine döndü, 2016-2023 arasında 658 bin 463 Suriyeli gönüllü dönüş sağladı.”

***

Bu açıklamada geçen, 7 bin kilometre, Türkiye ile Afganistan arasındaki uzaklığı ifade ediyor... Peki ama 7 bin kilometre öteden gelen düzensiz göçmenleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri mi getirdi?

Taliban öncesi Afganistan ordusunun askerleri, ABD ile Türkiye arasında bir gizli anlaşma olmasa, İran’ı boydan boya otobüsle geçerek Türkiye sınırlarından kaçak olarak içeri girebilir miydi?

Türkiye’nin sınırları, siyasi talimatla açık bırakılmasa yüzbinlerce eski asker, yürüyerek içeri girebilir miydi?

Üstelik gelen askerlerin cebine de ikişer bin dolar kadar para konulmuş! Bazılarında satmak üzere uyuşturucu madde da var! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, böyle büyük bir organizasyonu, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin düzenlemiş olmayacağını bilmez mi? Millî Güvenlik Kurulu toplantılarında bu göçler konuşulmuyor mu? Millî İstihbarat Teşkilatı, bakanlığa bu konuda bilgi vermiyor mu?

Afgan ordusunun askerlerinin, Türkiye’ye siyasi organizasyonla geldiği bütün dünya tarafından bilinirken, İçişleri Bakanı’nın, bu konuda göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden bahsetmesi, halkı yanıltıcı bilgi yaymak değil midir?

Elbette göçmen kaçakçılığı organizatörleri de var ve onlarla mücadele ediliyor ama yüzbinlerce Afgan askeri, Türkiye’ye yürüyerek girerken, “7 bin kilometre öteden gelenleri, göçmen kaçakçıları getiriyor” imajı ile izah etmenin kimseye bir faydası yoktur... Bu masala kimse inanmaz.

***

Suriyelilere gelince... Suriyelilerle ilgili rakamlara da kimse inanmıyor! Milyonlarca Suriyeli, AKP iktidarı tarafından, ideolojik amaçla ve nüfus yapısını değiştirerek rejim değişikliğine zemin oluşturmak için getirilmiştir. Bu vahim proje, halk kitlelerine bizzat Tayyip Erdoğan tarafından “ensar-muhacir” ve “hicret” kavramlarıyla kabul ettirilmek istenmiştir. AKP’nin son yerel seçimlerde kaybetmesinin birinci sebebi, bu politikanın halk tarafından anlaşılmasıdır!