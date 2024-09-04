Afganistan ve Pakistan sınırında şiddetli çatışma

Afgan basınının bildirdiğine göre, Host vilayetinin Mandozai ilçesinde saat 19.00 sularında başlayan çatışmanın, Afgan güvenlik güçlerinin sınırda kontrol noktası inşa etmeye başlaması nedeniyle çıktığı iddia ediliyor.

Çatışmanın devam ettiği ve ağır silahların kullanıldığı belirtildi. Sosyal medyada, taraflar arasında yoğun bir çatışma yaşandığına dair paylaşımlar yer aldı.

Afganistan yönetiminden henüz bir açıklama yapılmazken, iki ülke arasındaki sınır sorunları ve terörle mücadele konuları gerilimi artırıyor.

Afganistan hükümeti, Durand Hattı'nı resmi sınır olarak kabul etmezken, Pakistan, Afganistan'ı Pakistan Talibanı'nın (TTP) destekçisi olmakla suçluyor.

Sınırda yaşanan anlaşmazlıklar, zaman zaman ölümlere yol açan silahlı çatışmalara neden oluyor.