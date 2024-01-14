Afganistan'da intihar saldırısı

Afganistan'ın güneybatısında bulunan İran-Pakistan sınırındaki Nimruz kentinde intihar saldırısı düzenlendi.

Afgan basınında yer alan bilgilere göre, saldırıda Nimruz Valisi Muhammed Kasım Halid hedef alındı.

Vali Halid yaptığı açıklamada Valilikte güvenlik güçlerince fark edilen intihar bombacısının üzerindeki bombayı patlattığını belirterek, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı.

Vali Halid'in sağlık durumunun yerinde olduğu bildirildi.

Saldırıyı kimin yaptığı araştırılırken henüz üstlenen olmadı.