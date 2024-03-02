Şeriat isteyenler Afganistan'daki bu videoyu izlesin. Canın istediklerine veriyorlar sopayı. 3 Türk genci çekti

Şeriatla yönetilen Afganistan'a girmeye çalışan Alper Rende, sınır kapısında gördüklerini kayıt altına aldı.

Kayıtlarda Taliban’ın görevlisi olduğu anlaşılan görevlilerin halkı sebepsiz yere sopaladığı görüldü.

Şiddet görüntüleri kısa zamanda sosyal medyada beğeni ve izlenme rekoru kırdı.

Diğer yandan birçok sosyal medya kullanıcısının görüntülerdeki halka şiddet uygulayanlara tepki gösterdiği görüldü.

TALİBAN NE ZAMANDAN BERİ ÜLKEDE SÖZ SAHİBİ?

Taliban, Afganistan'da İslam'ın en sert yorumunu benimseyen bir siyasi ve dini harekettir.

Taliban, 1996'da ilk defa ülkenin büyük bir bölümünü ele geçirdi.

2001'de ABD liderliğindeki bir güç tarafından devrildi, fakat 2021'de yeniden güç kazanıp tüm Afganistan'ı kontrol altına aldı.

Taliban, 1990'larda uyguladığı katı kuralları tekrar yürürlüğe koydu. Taliban'ın yönetiminde Afgan kadınlar çalışma, eğitim ve seyahat haklarını kaybetti. Kadınların çarşaf giymesi, parklara gitmesi ve insani yardım yapması yasaklandı. Bu nedenle pek çok uluslararası yardım kuruluşu Afganistan'ı terk etmek zorunda kaldı. Londra'daki iki uzman, Taliban içinde muhafazakar ve ılımlı kanatlar arasında bir çatışma olduğunu, ancak liderliğin muhafazakarları desteklediğini söylüyor.

Afganistan'da ayrıca El Kaide ve IŞİD gibi diğer radikal örgütler de var. Bu örgütler, ülkedeki istikrarsızlıktan yararlanarak burada yerleşik hale geldiler.