Şeriat isteyenler Afganistan'daki bu videoyu izlesin. Canın istediklerine veriyorlar sopayı. 3 Türk genci çekti

Osmancan Erok
Şeriat isteyenler Afganistan'daki bu videoyu izlesin. Canın istediklerine veriyorlar sopayı. 3 Türk genci çekti
Şeriatla yönetilen Afganistan'a girmeye çalışan Alper Rende’nin kayıt altına aldığı görüntülerde görevlilerin canın istediklerini sopalamaları tepki çekti.

Şeriatla yönetilen Afganistan'a girmeye çalışan Alper Rende, sınır kapısında gördüklerini kayıt altına aldı.

Kayıtlarda Taliban’ın görevlisi olduğu anlaşılan görevlilerin halkı sebepsiz yere sopaladığı görüldü.

Şiddet görüntüleri kısa zamanda sosyal medyada beğeni ve izlenme rekoru kırdı.

Diğer yandan birçok sosyal medya kullanıcısının görüntülerdeki halka şiddet uygulayanlara tepki gösterdiği görüldü.

6-002.jpg

5-001.jpg

TALİBAN NE ZAMANDAN BERİ ÜLKEDE SÖZ SAHİBİ?

Taliban, Afganistan'da İslam'ın en sert yorumunu benimseyen bir siyasi ve dini harekettir.

Taliban, 1996'da ilk defa ülkenin büyük bir bölümünü ele geçirdi.

2001'de ABD liderliğindeki bir güç tarafından devrildi, fakat 2021'de yeniden güç kazanıp tüm Afganistan'ı kontrol altına aldı.

Taliban, 1990'larda uyguladığı katı kuralları tekrar yürürlüğe koydu. Taliban'ın yönetiminde Afgan kadınlar çalışma, eğitim ve seyahat haklarını kaybetti. Kadınların çarşaf giymesi, parklara gitmesi ve insani yardım yapması yasaklandı. Bu nedenle pek çok uluslararası yardım kuruluşu Afganistan'ı terk etmek zorunda kaldı. Londra'daki iki uzman, Taliban içinde muhafazakar ve ılımlı kanatlar arasında bir çatışma olduğunu, ancak liderliğin muhafazakarları desteklediğini söylüyor.

Afganistan'da ayrıca El Kaide ve IŞİD gibi diğer radikal örgütler de var. Bu örgütler, ülkedeki istikrarsızlıktan yararlanarak burada yerleşik hale geldiler.

İlgili Haberler
Afganistan’a giden Türk kadının başına gelmeyen kalmadı
Afganistan'da intihar saldırısı
Afganistan'da intihar saldırısı
Son Haberler
Rusya, Ukrayna'da bir apartmanı vurdu: 3 ölü, 8 yaralı Gündem
Rusya, Ukrayna'da bir apartmanı vurdu: 3 ölü, 8 yaralı
Otomobilin tavanına çıkıp öpücük atarken düşerek yaralandı. Hiç mi akıllı adam kalmadı bu memlekette Gündem
Otomobilin tavanına çıkıp öpücük atarken düşerek yaralandı. Hiç mi akıllı adam kalmadı bu memlekette
Hangi ışık cildinize zarar verip yaşlandırıyor? İşte yanıtı... Sağlık
Hangi ışık cildinize zarar verip yaşlandırıyor? İşte yanıtı...
Tekfen yenilenebilir enerji çözümlerine odaklandı Ekonomi
Tekfen yenilenebilir enerji çözümlerine odaklandı
Cinayetten beraat etti sonrasında söylediği sözden müebbet yedi Yaşam
Cinayetten beraat etti sonrasında söylediği sözden müebbet yedi
İhracatta rekor kırıldı ama Türkiye'nin dış ticaret açığı da ortaya çıktı Ekonomi
İhracatta rekor kırıldı ama Türkiye'nin dış ticaret açığı da ortaya çıktı
İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı Yerel Haberler
İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı