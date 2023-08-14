Afganistan'da kadınlar Taliban'ı protesto ediyor

Editör: Ersoy Özdem

Afganistan'daki Taliban yönetiminin Temmuz ayında tüm kadın güzellik salonlarının bir ay içinde kapatılması gerektiğini duyurmasından sonra, kadın gruplarının Kabil'de sokaklarda ve evlerinde üzerinde yazılı birçok pankartla protesto gösterdiği görülüyor: “Ekmek, adalet, iş.”

15 Ağustos 2021'de Kabil'i devraldığından beri Taliban yönetimi, kızların ve kadınların liselerden, kolejlerden, üniversitelerden ve Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşlarında çalışmak da dahil olmak üzere çoğu işten men edilmişti.

Bu durum üzerine kadınlar, Taliban'a karşı çıkmak için sokaklara döküldü ve şiddetli baskılar arttıkça protestolarını iç mekanlara ve internete taşıdı.

WhatsApp ve Telegram grupları aracılığıyla örgütlenen Afgan kadınları, protestoların fotoğraflarını ve videolarını Facebook, Instagram ve eski adıyla Twitter X'te yayınlayarak kötüleşen krize dikkat çekti ve uluslararası hak gruplarının Taliban'a karşı ihlalleri ve muhalefeti belgelemesini sağladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün kadın hakları direktörü Heather Barr, “Sokaklarda protesto yapan kadınların görüntüleri, uluslararası toplumu gözlerini kaçırmamaya zorlayan en önemli faktör oldu” dedi.