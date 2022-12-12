Afganistan’da otele saldırı

Afganistan’ın başkenti Kabil'in Shahr-e Naw’da yerel saatle 14.30 sıralarında saldırı gerçekleştirildi ve ardından silah sesleri duyuldu. Görgü tanıklarına göre silahlı saldırganlar çoğunlukla yabancı uyrukluların kaldığı otele saldırdı.
Yaklaşık 3 saat süren çatışma sonucunda açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mujahid “Kabil kentinde bir otele düzenlenen saldırı sonucunda, 3 saldırgan etkisiz hale getirildi” dedi. Oteldeki herkesin kurtarıldığını belirten Mujahid otelde kalan yabancı uyruklu 2 kişinin çatıdan düşerek yaralandığını açıkladı.
Öte yandan, saldırıyı üstlenen olmadı. (İHA)
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