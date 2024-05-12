Afganistan’da selde can kaybı 344’e yükseldi

Afganistan'ın Takhar, Baghlan, Ghor, Herat ve Badakhshan şehirlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar, sel felaketine yol açtı.

Yaşanan sel felaketi nedeniyle can kayıpları artmaya devam ederken, toplam bilanço 344’e yükseldi. Takhar’da 20, Ghor’da 7, Badakhshan’da 2 ve Baghlan’da 315 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Sel sebebiyle, birçok yerleşim yeri sular altında kalırken, Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada,, Baghlan vilayetini vuran sel sonucu 315 kişinin hayatını kaybettiği 630 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Söz konusu açıklamada, 665 evin tamamen yıkıldığı ya da hasar gördüğü, bin büyükbaş hayvanın da kaybolduğu duyurulurken, can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edildi.