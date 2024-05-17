Afganistan’da silahlı saldırı: 3’ü turist 4 kişi öldü

Kaynak: İHA
Afganistan’da silahlı saldırı: 3’ü turist 4 kişi öldü
Afganistan'da Bamyan kentinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 3'ü yabancı turist olmak üzere toplam 4 kişi hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde gerçekleşen saldırıda, görgü tanıkları saldırganların turistleri ve Afgan tercümanları hedef aldığını aktardı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Metin Qani, saldırıda 4 yabancı turistin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Güvenlik güçlerinin saldırganları yakalamak için çalışmalara başladığını belirten Qani, şu ana kadar 4 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Qani, saldırıyı şiddetle kınayarak, mağdurların ailelerine başsağlığı dilerken, suçluların bulunup cezalandırılacağını vurguladı.

Son Haberler
Denizde yüzerken ayağınızı ne mi ısırıyor? “Sahil solucanları” Video
Denizde yüzerken ayağınızı ne mi ısırıyor? “Sahil solucanları”
Otomobili ile seyir halindeyken yol çöktü Yerel Haberler
Otomobili ile seyir halindeyken yol çöktü
Sadettin Saran dayanamadı Spor
Sadettin Saran dayanamadı
Seydişehir'de açılan resim sergisi büyük ilgi gördü Gündem
Seydişehir'de açılan resim sergisi büyük ilgi gördü
Fransa bisiklet turunda görevli araç yarışmacıya çarptı Video
Fransa bisiklet turunda görevli araç yarışmacıya çarptı
Görenler şaşırdı: Küçük kız tek başına ciğer kavurma yaptı Video
Görenler şaşırdı: Küçük kız tek başına ciğer kavurma yaptı
109 yaşındaki Azerbaycanlı eski asker: Alman kızı sevdim Stalin koymadı Gündem
109 yaşındaki Azerbaycanlı eski asker: Alman kızı sevdim Stalin koymadı