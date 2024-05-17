Afganistan’da silahlı saldırı: 3’ü turist 4 kişi öldü

Akşam saatlerinde gerçekleşen saldırıda, görgü tanıkları saldırganların turistleri ve Afgan tercümanları hedef aldığını aktardı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Metin Qani, saldırıda 4 yabancı turistin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Güvenlik güçlerinin saldırganları yakalamak için çalışmalara başladığını belirten Qani, şu ana kadar 4 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Qani, saldırıyı şiddetle kınayarak, mağdurların ailelerine başsağlığı dilerken, suçluların bulunup cezalandırılacağını vurguladı.