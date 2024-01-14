AFJET abonelerinin donma çilesi sürüyor

Efe Hasan Öğünç - Afyonkarahisar / Yeniçağ

AFJET'e tepkiler çığ gibi büyüyor. Yakın zamanda yüzde 35 zamlanan AFJET’e İYİ Parti, Saadet Partisi ve vatandaşlar büyük tepki gösterdi. AFJET, Gecek Isı Merkezi İsale hattında meydana gelen su kaçağına müdahale edileceğinden dolayı enerji kesintisi yaptı. Binlerce konuta ısı hizmeti verilemedi.

Geçtiğimiz yıllarda da aynı sorunlar yaşanmış, hava sıcaklıkları düştüğünde sürekli arızalar olmuş, bunun çözüm yolu olarakta Rusya’dan 3 adet 850 bin dolara dalgıç pompa alınmıştı.

İYİ Parti İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, elektrikli ısıtıcılardan dolayı artacak elektrik faturalarına da dikkat çekti. AFJET Genel Müdürü'nün ise vatandaşa herhangi bir açıklama yapmadığını söyleyen Mısırlıoğlu, vatandaşların telefonla dahi AFJET'e ulaşamadığını ekledi.

Saadet Partisi İl Başkanı Beytullah Karataş, yıllardır her kış döneminde AFJET’in ısınma probleminin vatandaşları ciddi şekilde mağdur ettiğini ifade ederek “Yılın en soğuk günlerinde bu hizmet verilemeyip evinde çocuğu, yaşlısı, hastası ve engellisi olan insanımız mağdur ediliyorsa o koltukları derhal terk edin!” dedi.