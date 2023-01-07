Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu gündemden kolayca düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Yalı Çapkını dizisinin gösterdiği reyting başarısıyla çok konuşulan Afra Saraçoğlu’nun Yalı Çapkınından kazandığı ücret dudak uçuklattı. Peki, Afra Saraçoğlu kazancı ne kadar? Afra Saraçoğlu Yalı Çapkınından ne kadar kazanıyor?

Başrollerini Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerle paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, son dönemin en çok konuştuğu isimleri arasında yer alıyor.

4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini sonlandıran Afra Saraçoğlu'nun ismi bir süredir magazin haberlerinden düşmüyor. Afra Saraçoğlu sık sık Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yakıştırılıyor.

Özel hayatı ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisinden aldığı bölüm başı ücret gündem oldu. Buna göre, Afra Saraçoğlu Seyran karakterini canlandırdığı Yalı Çapkını dizisinden bölüm başı 100 bin TL, aylık olarak ise 400 bin TL kazandığı iddia edildi.