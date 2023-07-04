Afra Saraçoğlu'nun yorganlı kombini gündem oldu

5 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılıp Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile görüşmeye başlayan Afra Saraçoğlu, birçok eleştirinin de hedefi oluyor.

Genç oyuncu son olarak yorganlı tarzı ile gündem oldu. Ünlü bir markanın reklam yüzü de olan Afra Saraçoğlu, sosyal medyada paylaştığı kombine yaklaşık 19 bin TL ödedi.

Güzel oyuncunun mavi minik büstiyeri yorgana benzetildi.

Eleştiri alan kombinin fiyatının değeri şöyle; büstiyerin fiyatı 160 Euro (4530₺), taytın değeri 160 Euro (4530₺), çanta ise 9750₺ tutarında...

Afra'nın birçok takipçisi, "Seni beğeniyoruz ama kıyafet tercihlerini hiç beğenmiyoruz" yorumları yaptı.