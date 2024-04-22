Afrika'daki ayaklanmalar dünya düzenini değiştiriyor. İngiltere ve ABD'nin gergin bekleyişi sürüyor

Uluslararası siyaset uzmanlarının yaptığı analizler ve analizlere bağlı öngörülerinin çoğu Ukrayna - Rusya savaşı başladıktan sonra teker teker boşa çıkmaya başladı. Aslına bakılırsa herhangi bir savaşın küresel ve bölgesel sonuçlarını kestirmek çok da olası değildir. Sapmalar elbet yaşanır. Fakat Rusya - Ukrayna savaşı boyunca ortaya çıkan hatta çıkmakta olan sonuçlar muhtemel sapmaların çok daha ötesine geçmiş durumda.

Ukrayna Savaşı sonrasında meydana gelen belki de en önemli gelişmelerden biri BRICS İttifakının (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney Afrika), G7 karşısında güçlenmesi oldu. Uluslararası siyaseti ciddiyetle takip eden usta gazeteci Ardan Zentürk, şahsi Youtube hesabından yayınladığı yeni videosunda Afika’daki gelişmeleri “Esas olarak yaşanılan ekonomik düzenin bir nevi tepkisi ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin kendileri açısından doğru olan politikaları daha da kendilerine yakın unsurlarda bulma çabası” olarak değerlendirdi.

SÖMÜRGECİ GÜÇLER ARASINDAKİ REKABET SÜRÜYOR

Rusya’nın Ukrayna saldırılarıyla hemen hemen aynı tarihlerde patlak veren ve her ne kadar ülkemizde hak ettiği dikkati çekmese de uluslararası kamuoyu tarafından ciddiyetle takip edilen Afrika’daki Güney Ayaklanması, dünyadaki güç dengelerini tekrardan şekillendirecek bir potansiyele sahip. Zira bu ayaklanmalar sonucunda Afrika ülkeleri, Ukrayna Savaşı ile beraber doğan yeni atmosferden de güç alarak yavaş yavaş Rusya-Çin İttifakına doğru çekilmeye başlandı.

Çad, Mali ve Burkina Faso’da başlayan anti sömürgeci hareketin son durağı Nijer oldu. Bu ülkelerde yönetime el koyan cuntaların yaptıkları ilk iş topraklarında bulunan batılı güçleri sınır dışına itmek ve onlarla yapılan anlaşmaları tek taraflı iptal etmek oldu. Afrika’da onca şey yaşanırken ABD ve İngiltere’nin tutumu konusunda önemli tespitlerde bulunan Zentürk “ABD ve İngiltere'nin bu gelişmeleri uzaktan seyretmesi bile eski sömürgeci güçler arasında bir tür rekabet” olduğu şeklinde yorumlandı.