1 Papua Yeni Gine Kinası bakın kaç lira oldu. Cepleri yok ama...Lülülü lülülü lülülü

Kaynak: Haber Merkezi
1 Papua Yeni Gine Kinası bakın kaç lira oldu. Cepleri yok ama...Lülülü lülülü lülülü
Okyonusya ülkesi olan Papua Yeni Gine Kinası, iki ayda Türk lirasına karşı 50 kuruşa yakın değer kazandı. Bakın iki ay içinde Yeni Gine Kinası bakın kaç liraya yükseldi.

Papua Yeni Gine...Bir okyanusya ülkesi. İki ay önce 8,16 lira olan Papua Yeni Gine Kinası aradan geçen iki ay içinde TL'ye karşı değer kazandı ve 8,59 liraya kadar yükseldi.Teknolojide oldukça geride ve yaşam şartlarının oldukça zor olduğu Papua Yeni Gine'nin para biriminin Türk Lirası karşısında iki ayda 50 50 kuruşa yakın artış kaydetti.

Papua Yeni Gine Kinası'nın liradan değerli olmasını gören vatandaşlar ilginç paylaşımlarda bulunuyor. Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü bakın TL'nin ne hallere düştüğünü gözler önünü sermişti. Bir vatandaş Papua Yeni Gine Kinası'nın kaç lira olduğunu öğrenince "bunların cepleri yok. Nasıl TL'den değerli la" diye tepki göstermişti.

PAPUA YENİ GİNE NEREDE

Bir Okyanusya ülkesi olan Papua Yeni Gine, Güney Pasifik Okyanusu'nda, Avustralya'nın kuzeydoğusunda, Mercan Denizi'nin kuzeyinde ve Endonezya'nın doğusuna yer alan bir ada ülkesi...

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