'Afrikalı Diva'nın konuşması Neşet Ertaş'ın ünlü sözünü hatırlattı. İstanbul'da sahneye çıktı

"Afrika'nın Divası" olarak tanınan Beninli şarkıcı Angelique Kidjo, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çatısı altındaki "5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali"nde müzikseverlerle buluştu

'Afrikalı Diva'nın konuşması Neşet Ertaş'ın ünlü sözünü hatırlattı. İstanbul'da sahneye çıktı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Atatürk Kültür Merkezi' inde gerçekleşen konserine "Crosseyed and Painless" parçasıyla başlayan Angelique Kidjo, seyircileri selamlayarak, "Buraya yeniden gelmekten çok mutluyum. Sabah çok iyi bir Türk kahvaltısı yaptım. Sonra 40 dakika boyunca pazarda dolaştım, çok beğendim. Benim için egzersiz oldu. Daha sonra buraya geldim. Bu harika şehri keşfettim" dedi.

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"HER BİRİMİZ İNSANIZ"

Kidjo, birçok konuda düşüncelerini müzisyen olan annesinin değiştirdiğini ve annesinin kariyerindeki başarı noktalarında da önemli bir yerde durduğunu belirterek, "Öncelikle insan olmanın suç olmadığını, bizim farklı olmadığımızı öğretti. Anneler olmadan dünyada erkekler de kadınlar da olmaz.'' dedi

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Angelique Kidjo'nun bu sözleri ünlü halk ozanımız Neşet Ertaş'ın 'Kadınlar insan biz insanoğluyuz' sözlerini hatırlattı.

Afrikalı Diva sözlerine ''Bir kadın olarak istediğim şeyi yapabileceğimi bana annem öğütledi. Dil, din, renk ve kültürler olarak hepimiz birbirimizden farklıyız ama sonuç olarak her birimiz insanız. Birbirimizi kardeş olarak görmedikçe birbirimize düşman olacak ve kendi kendimizi yok edeceğiz" şeklinde devam etti.

Konserde aralarında "Do Yourself", "Bemba Colora", "Sahara", "One Africa", "Mother Nature" ve "Pata Pata" parçalarının bulunduğu birçok şarkı seslendiren Angelique Kidjo, yaklaşık bir buçuk saat sahnede kaldı.

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