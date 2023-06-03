Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde yangın çıktı

Kahramanmaraş'taki Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde yangın çıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve 10 Mayıs'ta yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Santrale gelen ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

(AA)

aa-20230603-31321334-31321329-afsinelbistan-b-termik-santralinde-cikan-yangina-ekiplerce-mudahale-ediliyor.jpg

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AA muhabirine, olay yerine hızlıca geldiklerini, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Güven, şunları kaydetti:

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ile onun vasıtasıyla Enerji Bakanımızla irtibat kurduk. Vahit Kirişci Bakanımızın talimatıyla yangın söndürme helikopterleri de Mersin, Adana ve Kahramanmaraş'tan yola çıktılar. Helikopterler geldi yangına müdahale ediliyor. Üzüntümüz büyük ama can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Hızlıca kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu an itibarıyla hava ve yerden itfaiye araçları müdahaleye devam ediyor. Yüksek merdivenli araçlarla soğutma kulesindeki yangına müdahale ediliyor. Geçmiş olsun.

aa-20230603-31321334-31321330-afsinelbistan-b-termik-santralinde-cikan-yangina-ekiplerce-mudahale-ediliyor.jpg

aa-20230603-31321334-31321331-afsinelbistan-b-termik-santralinde-cikan-yangina-ekiplerce-mudahale-ediliyor.jpg

aa-20230603-31321334-31321332-afsinelbistan-b-termik-santralinde-cikan-yangina-ekiplerce-mudahale-ediliyor.jpg

aa-20230603-31321334-31321333-afsinelbistan-b-termik-santralinde-cikan-yangina-ekiplerce-mudahale-ediliyor.jpg

Öne Çıkanlar
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Son Haberler
Libya’da ordu sığınmacıları tır kasalarında götürüp sınır dışı ediyor Güncel
Libya’da ordu sığınmacıları tır kasalarında götürüp sınır dışı ediyor
AB'den, "Ukrayna'dan Güney Çin Denizi'ne kadar temel güvenlik ilkelerini savunma" mesajı Güncel
AB'den, "Ukrayna'dan Güney Çin Denizi'ne kadar temel güvenlik ilkelerini savunma" mesajı
Kahramanmaraş'ta termik santralde yangın Güncel
Kahramanmaraş'ta termik santralde yangın
Usta sanatçı Selahattin Alpay'ın oğlunun düğününe ünlüler akın etti Magazin
Usta sanatçı Selahattin Alpay'ın oğlunun düğününe ünlüler akın etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti. Mazbatasını Bahçeli'nin elinden aldı Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti. Mazbatasını Bahçeli'nin elinden aldı
Yemin edemeyen tek milletvekili Can Atalay'ın son durumu Güncel
Yemin edemeyen tek milletvekili Can Atalay'ın son durumu
Avcılar Belediyesi'nden Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri'nde büyük başarı Güncel
Avcılar Belediyesi'nden Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri'nde büyük başarı