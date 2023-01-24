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Afyon'da iki kamyonet çarpıştı. 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 17:01
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Afyon'da iki kamyonet çarpıştı. 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Afyon'da iki kamyonet çarpıştı. 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
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Ş.O. (59) idaresindeki 06 BYJ 195 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar- Uşak kara yolunun 18. kilometresinde M.A.K'nin (64) kullandığı 03 BU 342 plakalı kamyonetle çapıştı.

Kazada sürücülerden Ş.O. yaşamını yitirdi, diğer kamyonetin sürücüsü ile araçta bulunan E.K. (18) ve M.A.K. (17) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. (AA)

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