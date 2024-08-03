Afyon’da otobüslerden sonra minibüslere de dev zam

Efe Hasan Öğünç / Afyonkarahisar / YENİÇAĞ

Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası bugün “zam” gündemi ile toplandı. 1 Ağustos’ta Belediye Meclis toplantısında halk otobüslerine yapılan zammın ardından minibüs taşımacılığına da zam geleceği konuşuluyordu.

YÜZDE 50 ZAM YAPILDI

Oda Başkanı İbrahim Karataş, artan maliyetlerden dolayı minibüs taşımacılığına da zam geldiğini duyurdu. Buna göre 10 TL olan öğrenci biniş ücreti 15 TL’ye, 12 TL olan tam biniş ücreti ise 18 TL’ye çıktı. Artış oranı halk otobüslerindeki gibi yüzde 50 oldu. Zamlı tarifenin önümüzdeki hafta başında uygulanması bekleniyor.