Afyonkarahisar Belediyesi'nde 'böcek' taraması "Her yerde kamera, böcek var"

Belediye binasında böcek taraması yaptırdığını belirten Köksal, "Her yerde kamera, böcek var. Prizlerin altına koymuşlar. İçeriye ekip soktuk. Bizim katı olduğu gibi tarayacaklar" şeklinde konuştu.

Afyon Postası’ndan Nail Azbay'ın haberine göre; Köksal, Afyonkarahisar Belediyesi'nde gerçekleştirilen 'böcek' taraması hakkında önemli detaylar paylaştı. "Her yerde kamera, böcek var" diyen Köksal, belediye binasında ortam dinlemeye yarayan cihazlar için arama yaptırdıklarını ifade etti. Ayrıca, bankamatik memurları tespit ettiklerini ve son 2 ayda alınan 102 kişinin işine son vereceklerini de belirtti.

"AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ÖZKAYA'DAN BELEDİYE BAŞKANI KÖKSAL'A YANIT: 'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSUN'"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın "Belediyenin her yerinde böcek var" açıklamalarına karşılık verdi.

Özkaya, "Böcek varsa savcılık orada. Suç duyurusunda bulunsun. Bu suçtur. Bunu kim yapıyorsa sonucuna katlansın" dedi.

Özkaya ayrıca, belediye yönetimindeki değişikliklere ve iddia edilen mobbing uygulamalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.