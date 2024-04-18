AKP'den CHP'ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi'nin makam odasında gizli kamera çıktı. Kamerayı öyle bir yere koymuşlar ki

Yerel seçimlerde yüzde 50.73 oy oranına ulaşarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen CHP'li Burcu Köksal, görevi devraldıktan sonra belediyede buldukları gizli dinleme ve izleme cihazları hakkında açıklamalarda bulundu.

Köksal, tarama çalışması yapmadan önce hem belediye içinde de hem de belediye dışında duyumlar aldıklarını ve bu nedenle harekete geçtiklerini söyledi.

“MAKAMLARDA DİNLEME CİHAZI OLDUĞU DUYUMUNU ALDIM”

Köksal yaptığı açıklamada,

“Belediye başkanı seçilip mazbatayı aldıktan sonra makamlarda dinleme cihazlarının olduğu, kameraların olduğu yönünde çok ciddi söylentiler duydum. Hem belediye içinden hem de dışarısından çok ciddi duyumlar aldım. Şüphelenmeye başladım ve bayram boyunca da belediyeye gelip gittik ama şüpheler ciddi bir şekilde artınca bir tarama yapılmasını istedim. Ne var ne yok ortaya çıksın istedim. Dün itibarıyla bir tarama yapıldı. Dinleme cihazları, görüntü cihazlarıyla ilgili raporlama yapılacak. Başkanlık katının bulunduğu üçüncü kattaki her yer tarattırıyoruz. Başka bir yerde de varsa bulunup çıkartılması için çalışma yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“DİNLEME CİHAZLARINI KİMİN NE ŞEKİLDE KOYDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİ ÇOK ZORMUŞ”

Köksal, belediyede dinleme cihazının çıkmasının ardından şikayette bulunup bulunmayacaklarına dair ise şunları söyledi, "Özel bir ekipten raporlama bekliyorum. Bundan sonra umuyorum böyle şeyler yaşanmaz. Biz Afyonkarahisar’ın güzel günler görmesi için göreve geldik. Bundan sonra canla başla çalışacağız. Projelerimizi hayata geçireceğiz. Teknik olarak aldığım bilgiye göre tespiti de çok zormuş. Kimin ne şekilde koyduğunun tespit edilmesi çok zormuş. Elimizden geldiğince bulmaya çalışacağız. Bundan sonra belediye böyle şeylerin yaşanmaması için gereken tedbirleri alacağız."

GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİ BAŞKANIN MASASINI GÖRECEK ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLMİŞ

Belediye görevlileri, ilk gizli kamera düzeneğini başkan makamını doğrudan karşıdan gören kapı tarafında tespit etti. Bu tespitin ardından cep telefonuyla kamera yuvasını görüntüleyen görevlilerin çektiği videoya ulaşıldı. Videoda, kamera düzeneğinin tam başkanlık makam masasını karşıdan görecek şekilde yerleştirildiği görülüyor. Bir elektrik kutusu görüntüsü veren kamera yuvasından başkan makamının görüntülenmesinin hedeflendiğini anlayan görevliler, bu tespit üzerine makam odasında incelemeye başladı. Görevliler, makam odasında bulunan ve içinde "böcek" ya da gizli kamera olabileceği düşünülen çoklu priz ya da benzeri küçük elektrikli bazı eşyaların içini açmaya, açamadıklarını kırarak kontrol etmeye başladı. İlk tespitlerde birden fazla gizli izleme ve dinleme aygıtı olduğu düşünülen kamera ve cihazlar bulan görevliler Başkan Burcu Köksal'ı bilgilendirdi. Bu tespitlerin yapıldığı makam katının tam tadilata alınması kararı verildi. Eşyalar çıkarıldı, tüm elektrikli alet ve cihazlar söküldü, duvar döşemeleri kaldırıldı, havalandırma ve diğer tesisat sistemi açılıp kontrol edildi. Titiz bir arama ve ardından tadilat çalışması başlatıldı.