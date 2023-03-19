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Sabah uyanan araç sahiplerine büyük şok

Afyonkarahisar’da kimliği belirsiz kişiler tarafından yaklaşık 10 araca zarar verildi. 

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 14:20
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Afyonkarahisar’da 10'a yakın aracın lastiklerini şişlediler 

Sabah uyanan araç sahiplerine büyük şok
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İHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar’da 10'a yakın aracın lastikleri kimliği belirsiz kişiler tarafından şişlendi.

Olay, kent merkezi Mecidiye mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde uyanan mahalle sakinleri araçlarının lastiklerinin havasının inik olduğunu fark etti. Yaklaşık 10 aracın lastiğinin aynı durumda olduğunu gören sürücüler yaptıkları incelemede lastiklerinin şişlendiğini gördü. Bunun üzerine sürücüler durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis inceleme başlattı.

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