'Erdoğan'dan cevap bekliyorum' Ayşe Ateş Özgür Özel'le görüştü

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'Erdoğan'dan cevap bekliyorum' Ayşe Ateş Özgür Özel'le görüştü
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüştü. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ateş, Erdoğan'a çağrısını yineledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü. Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianameye Özel ve Ateş tepki göstermişti. Ayşe Ateş, Özel ile görüşmesiyle ilgili olarak, "Siyasi, sosyal, manevi anlamında arkamızda olduğunu, destek vereceğini ifade etti" açıklamasında bulundu.

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“İFADEM İDDİANAMEDE YOK”

Özel ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ayşe Ateş, "siyasi isimler" sorusuyla ilgili, "İfademde de vardı isimler, ifadem iddianamede yok. İçi boş, uç uca eklenmiş basit cinayet, alacak verecek kavgası gibi bize servis edilen iddianame. Var olanları eklememişler koymamışlar. Mücadeleye vermeye devam edeceğim, gücümün yettiği kadar. Kimsenin yanına da kalmaz. İsimleri daha sonra açıklayacağım. Gizlilik kararı kalkınca ifademi paylaşacağım orada görürsünüz" ifadelerini kullandı.

aa-20240506-34476938-34476936-chp-genel-baskani-ozel-sinan-atesin-esi-ayse-ates-ile-gorustu.jpgERDOĞAN'DAN CEVAP BEKLİYORUM”

"Sabırla bekledik, devletini seven insanlarız" ifadesini kaydeden Ateş, "Her şey ortadaydı, ülke iç karışıklığa gidebilirdi. Özverimin, mücadelemin karşılığı bu olmamalıydı. Cinayetin failleri eninde sonunda hesap verecek, yargılanacak. Yanımızdaki siyasetçilerle yol yürüyeceğiz" açıklamsını yaptı.

Ateş, kendisine yöneltilen Erdoğan'la görüşme talebi hakkındaki soruya ise, "Seslendim, cevap bekliyorum hala. Zaman var dediler, net bir şey yok" cevabını verdi.

aa-20240506-34476938-34476937-chp-genel-baskani-ozel-sinan-atesin-esi-ayse-ates-ile-gorustu.jpgİDDİANAMEYE TEPKİ GÖSTERMİŞLERDİ

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, hazırlanan iddianameye tepki göstermiş ve yaptığı açıklamada, "İddianame burada. Peki, azmettiriciler nerede? Böyle bir suikasti birkaç çapulcunun tasarlayıp planladığına inanmamızı gerçekten bekliyor musunuz? Sırf bu iddianameyi hazırlamak için kamuoyunu neden bir buçuk yıl beklettiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel ise, iddianame hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuş ve "Sinan Ateş suikastine ilişkin hazırlanan iddianame, oluşturulan sis perdesini aralamak şöyle dursun, kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalışıyor. Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız" ifadelerine yer vermişti.

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