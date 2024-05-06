Elazığ’da reglaj çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İHA
Elazığ’da reglaj çalışmaları devam ediyor
Yağışlardan zarar gören köylerin belirleyen Elazığ İl Özel İdare ekipleri, yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara başladı.

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Elazığ’da yaşanan ve metrekareye mevsim normallerinin üzerinde düşen yağışların etkisiyle Baskil ilçesinde bazı köyler, oluşan selden olumsuz etkilendi.

Meydana gelen yağışlardan zarar gören köylerin tespitini yapan Özel İdare ekipleri, zaman kaybetmeden yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması için çalışmalara başladı.

Baskil’e ait sel afetinden dolayı zarar gören köy ve mezralarda başlatılan onarım ve iyileştirme çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

Bu çalışmalar neticesinde Yukarı Kuluşağı köyünde 5 kilometre, Karoğlu köyünde 3 kilometre, Resulkahya köyünde 10 kilometre ve Konalga köyünde ise 6 kilometre olmak üzere hepsi toplamda 24 kilometre reglaj çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar yağış ve yaşanan hasar durumuna göre aralıklı olarak devam ediyor.

Mevsim normallerinin dışında yaşanan meydana gelen sel felaketleri hayati felç etmeye devam ediyor. Olumsuz hava koşulları kentlerde hayatı durma noktasına getirdi.

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