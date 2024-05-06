Usain Bolt'un 100 metredeki rakibi Mbappe oldu

Dünya rekoru sahibi Jamaikalı eski sprinter Usain Bolt, Paris Saint-Germain'in parlayan yıldızı Kylian Mbappe'yi 100 metrede yarışmaya davet etti.

Mbappe bu davete olumlu yanıt vererek, "Kendi hızımın, böyle bir efsaneye ilham kaynağı olması harika bir duygu. Usain Bolt, tüm dünyaya ilham verdi ve insanlar onun yarışlarını izlemek için gece geç saatlere kadar ayakta kaldı. Bu hayranlık karşılıklı; o bana hayranlık duymadan önce ben onun büyük bir hayranıydım." ifadelerini kullandı.

Yarış hakkında konuşan Mbappe, "Şansımın olmadığının farkındayım. Ancak bu çok eğlenceli olacak, eğer her ikimizin de zamanı varsa, neden sadece eğlenmek için bunu yapmayalım? Yarışın sonucundan herhangi bir beklentim yok." dedi.

USAIN BOLT'UN YORUMU

Usain Bolt ise Mbappe'nin hızını överek, "Mbappe'nin koşu hızına büyük bir hayranlık duyuyorum. En iyi formumdayken onunla 100 metrede yarışmayı çok isterdim." şeklinde konuştu.