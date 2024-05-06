Usain Bolt'un 100 metredeki rakibi Mbappe oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Usain Bolt'un 100 metredeki rakibi Mbappe oldu
Fransız futbol fenomeni Kylian Mbappe, efsanevi sprinter Usain Bolt'un 100 metrelik yarış teklifini kabul etti.

Dünya rekoru sahibi Jamaikalı eski sprinter Usain Bolt, Paris Saint-Germain'in parlayan yıldızı Kylian Mbappe'yi 100 metrede yarışmaya davet etti.

Mbappe bu davete olumlu yanıt vererek, "Kendi hızımın, böyle bir efsaneye ilham kaynağı olması harika bir duygu. Usain Bolt, tüm dünyaya ilham verdi ve insanlar onun yarışlarını izlemek için gece geç saatlere kadar ayakta kaldı. Bu hayranlık karşılıklı; o bana hayranlık duymadan önce ben onun büyük bir hayranıydım." ifadelerini kullandı.

Yarış hakkında konuşan Mbappe, "Şansımın olmadığının farkındayım. Ancak bu çok eğlenceli olacak, eğer her ikimizin de zamanı varsa, neden sadece eğlenmek için bunu yapmayalım? Yarışın sonucundan herhangi bir beklentim yok." dedi.

USAIN BOLT'UN YORUMU

Usain Bolt ise Mbappe'nin hızını överek, "Mbappe'nin koşu hızına büyük bir hayranlık duyuyorum. En iyi formumdayken onunla 100 metrede yarışmayı çok isterdim." şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Beşiktaş yeni golcüsünü buldu
Ipswich Town 22 yıllık özlemi bitirdi
Ipswich Town 22 yıllık özlemi bitirdi
Türkiye Kupası'nda yarı final hakemleri açıklandı
Türkiye Kupası'nda yarı final hakemleri açıklandı
Futbolcular tekme tokat birbirine daldı. Saha karıştı
Futbolcular tekme tokat birbirine daldı. Saha karıştı
Hamit Altıntop'un TFF'den kaç lira maaş aldığı ortaya çıktı
TFF 1. Lig alev alev yanıyor. Play off yarışında son tablo ortaya çıktı
TFF'den Galatasaray'a tebrik
TFF'den Galatasaray'a tebrik
TFF tarih verdi
TFF'den flaş seçim açıklaması. Erken seçim isteyenlere karşı hamle geldi
Son Haberler
Başına bela sarmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Başına bela sarmak deyimi ne anlama geliyor?
Beşiktaş yeni golcüsünü buldu Spor
Beşiktaş yeni golcüsünü buldu
İSO sempozyumunda sanayide afet yönetimi ele alındı Ekonomi
İSO sempozyumunda sanayide afet yönetimi ele alındı
Ünlü şarkıcının oğlu villasını gösterdi. 4 katlı evde yok yok Magazin
Ünlü şarkıcının oğlu villasını gösterdi. 4 katlı evde yok yok
İki çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürmüştü! WhatsApp mesajları ortaya çıktı Gündem
İki çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürmüştü! WhatsApp mesajları ortaya çıktı
Son dakika… YSK 31 Mart’ın kesin sonuçlarını açıkladı Gündem
Son dakika… YSK 31 Mart’ın kesin sonuçlarını açıkladı
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Yerel Haberler
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı