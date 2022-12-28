8 yıl hapis cezası ile aranıyordu. Kıskıvrak yakalandı

İHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar’da uyuşturucu ticareti yapma suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polisin başarılı takibi ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin ilçesinde uyuşturucu kullanma ve ticaretini yapma suçlamasıyla hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan H.E.Ş., isimli şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma yaptı.

Şahıs yapılan takip sonrası Bucak mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Bolvadin Kapalı Cezaevine teslim edildi.