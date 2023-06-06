Afyonkarahisar’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar’da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kazada savrulan kamyonet reklam tabelasına çarparak durabildi.

Afyonkarahisar’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş. idaresindeki otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.Y., yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan kamyonet orta refüje çıkıp ardından bir iş yerinin reklam tabelasına çarparak durabildi.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan M.G. hayatını kaybederken, her iki araç sürücüsü ile birlikte M.Ç. ve İ.Ş. de yaralandı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. (İHA)

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