Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı. 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarptığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı. 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

O sırada seçim çalışmaları için Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine giden AK Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı Hasan Arslan, konvoyunu durdurarak, otomobildeki yaralılara müdahale etti.

B.Ö. (38) yönetimindeki 03 AEK 370 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 50. kilometresinde Çiğiltepe Kavşağı yakınlarında, U.Ç. (30) idaresindeki 34 DDF 197 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücü B.Ö. ile aynı otomobildeki E.U. (4), R.U. (30) Ş.U. (31), M.U. (8), E.U. (11) ve E.U. (56) yaralandı.

O sırada seçim çalışmaları için Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine giden AK Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı Hasan Arslan, konvoyunu durdurarak, otomobildeki yaralılara müdahale etti.

Arslan araç içerisinde sıkışan ve durumu ciddi olan bir yaralıya 112 Acil Servis ekipleri gelinceye kadar suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.

Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.U. (56), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Arslan, olayın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, olaya tesadüfen denk geldiğini söyledi.

Mesleği gereği yaralılara müdahale ettiğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Sağlık ekipleri gelene kadar, oradaki stabilizasyonu sağlamaya çalıştık. 112 ekipleri geldikten sonra da beraber hastaların müdahalelerini ve sabitlemelerini yaptıktan sonra nakillerini sağladık. Üzüldüğüm bir olay, müdahale ettiğimiz bir hanımefendinin vefat haberini aldım. Onun dışında diğer yaralılarda hafif yaralar vardı. Bu aslında acı bir tesadüftü. Her doktorun, her sağlık personelinin yapacağı gibi biz de müdahalemizi olay yerinde gerçekleştirmiş olduk." (AA)

aa-20230417-30877249-30877247-afyonkarahisarda-iki-otomobilin-carptigi-kazada-1-kisi-oldu-6-kisi-yaralandi.jpg

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı