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Afyonkarahisar'da kaçak kazıcılar yakayı ele verdi

Afyonkarahisar'da kaçak kazı yaparken yakalanan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 16:22
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Afyonkarahisar'da kaçak kazıcılar yakayı ele verdi

Afyonkarahisar'da kaçak kazıcılar yakayı ele verdi
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AA'da yer alan haberde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolvadin, Emirdağ ve Sinanpaşa ilçelerinde devriye görevi yaptığı sırada arazilerde kaçak kazı yapan 12 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kazı yerlerinde ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 3 bin 120 sikke, 275 figür, 113 yüzük, 104 taş, 74 ok ucu, 53 küpe, 2 dedektör, hassas terazi ele geçirdi.

Malzemelere el konulurken, 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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