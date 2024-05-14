Diyarbakır'da 41 hükümlü ile 14 personel, yedikleri yemekten zehirlendi

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da 41 hükümlü ile 14 personel, yedikleri yemekten zehirlendi
Diyarbakır D Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda öğlen yedikleri yemekten zehirlenen 41 hükümlü ile 14 personel, tedaviye alındı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yer alan D Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 41 hükümlü ve 14 personel, öğle yemeği sonrasında zehirlenme şüphesiyle revire başvurdu.

Hükümlü ve personellerden bazıları revirde tedaviye alınırken, bazıları da kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yemeklerden, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tahlil için numune alındı.

23 hükümlü ve personel tedavilerinin ardından taburcu edilirken 22 kişinin ise tedavilerine devam ediliyor.

Tedavileri süren hükümlü ve personelin yaşamsal tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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