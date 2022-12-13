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Afyonkarahisar'da 3 milyondan fazla doldurulmuş makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 milyon 700 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirilirken, operasyon polis kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 14:53
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Afyonkarahisar'da milyonlarca doldurulmuş makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 3 milyondan fazla doldurulmuş makaron ele geçirildi
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İHA

Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğün bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Aldığı istihbarat üzerine harekete geçen polis ekipleri kent merkezinde bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda arama yapan ekipler koliler içerisinde doldurulmuş halde 3 milyon 700 bin adet makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler ardından araçta bulunan S.Ç. ile F.Ç. isimli şahısları gözaltına aldı.
Kamyonun durdurulması ve araç içerisinde kolilerin açılarak makaronların ele geçirilmesi ise polis kamerasına yansıdı.

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