Afyonkarahisar'da 3 milyondan fazla doldurulmuş makaron ele geçirildi

İHA

Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğün bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Aldığı istihbarat üzerine harekete geçen polis ekipleri kent merkezinde bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda arama yapan ekipler koliler içerisinde doldurulmuş halde 3 milyon 700 bin adet makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler ardından araçta bulunan S.Ç. ile F.Ç. isimli şahısları gözaltına aldı.

Kamyonun durdurulması ve araç içerisinde kolilerin açılarak makaronların ele geçirilmesi ise polis kamerasına yansıdı.