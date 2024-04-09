Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bolvadin Belediye Kavşağında meydana gelen kaza ile ilgili alınan bilgilere göre, H.B., yönetimindeki tır henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı S.E.’nin idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile savrulan otomobil yol kenarındaki bankete girerek durdu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan K.E., yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası civardaki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazadan sonra jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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