Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kent merkezine bağlı Saraydüzü köyü girişinde, saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada A.S. (34) idaresindeki 34 HA 648 plakalı kamyonet ile K.Ç. idaresindeki 03 BH 943 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kamyonet takla atıp yol kenarındaki şarampole devrilirken, diğer araç yakındaki bir evin bahçesine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

M.Y.'nin (30) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, yaralılar K.Ç. (45), R.Ç. (17), A.S. (34) ve H.T. (41) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

K.Ç. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonette yüklü gıda malzemeleri çevreye saçılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.