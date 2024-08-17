Afyonkarahisar’da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Sülümenli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.İ. (44) idaresindeki 27 APU 564 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 13. kilometresinde, K.Ö'nün (67) kullandığı 34 HA 1158 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki N.İ. (68), Ü.İ. (40), N.N.İ. (14), E.N.İ. (10) ve E.G.İ. (6) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Kocaeli’nde maymun çiçeği vakası iddiası! Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi Gündem
Kocaeli’nde maymun çiçeği vakası iddiası! Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi
EPDK onay şartı getirildi Ekonomi
EPDK onay şartı getirildi
Vatandaş ihbar etti Gümrük Muhafaza yakaladı Gündem
Vatandaş ihbar etti Gümrük Muhafaza yakaladı
AKP'li Alpay Özalan'ın eski danışmanının sözleri gündem oldu Gündem
AKP'li Alpay Özalan'ın eski danışmanının sözleri gündem oldu
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Gündem
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Selçuk Geçer uyardı. Konut fiyatları büyük patlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer uyardı. Konut fiyatları büyük patlayacak
Çiftçiler Gaziantep yolunu trafiğe kapattı. Valiliğe doğru yürüyüşe geçtiler Ekonomi
Çiftçiler Gaziantep yolunu trafiğe kapattı. Valiliğe doğru yürüyüşe geçtiler