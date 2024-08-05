Ağabeyini silahla öldürüp intihar etti

Kaynak: DHA
Ağabeyini silahla öldürüp intihar etti

Ordu'da arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma yaşadığı 56 yaşındaki ağabeyi Sinan Küçük'ü, silah ile vurarak öldüren Serhan Lütfü Küçük (54), aynı silahla intihar etti.

Ordu’nun Perşembe ilçesi Kaleyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sinan Küçük ile kardeşi Serhan Lütfü Küçük arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonrası Serhan Lütfü Küçük, ağabeyi Sinan Küçük'e silahla ateş etti. Serhan Lütfü Küçük, daha sonra aynı silah ile kendini vurdu.

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Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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