Ağabeyini silahla öldürüp intihar etti

Ordu’nun Perşembe ilçesi Kaleyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sinan Küçük ile kardeşi Serhan Lütfü Küçük arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonrası Serhan Lütfü Küçük, ağabeyi Sinan Küçük'e silahla ateş etti. Serhan Lütfü Küçük, daha sonra aynı silah ile kendini vurdu.

Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.