Ağır hasarlı 13 katlı 2 bina, patlatılarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı 2 bina, dinamit kullanılarak yıkıldı.

KAYNAK: DHA
Ağır hasarlı 13 katlı 2 bina, patlatılarak yıkıldı

Malatya'da depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürerken, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde 13 katlı 4 binadan 2'si için patlayıcı kullanılmasına karar verildi.

Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binaların taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirildi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu. Evlerinin yıkımını izleyen bina sakinleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan, binaların yıkımı için 5 bin 200 parçadan oluşan 390 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi.

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malatyada-agir-hasarli-13-katli-2-bina-patlatilarak-yikildi-6259-dhaphoto2.jpg

malatyada-agir-hasarli-13-katli-2-bina-patlatilarak-yikildi-6259-dhaphoto3.jpg

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