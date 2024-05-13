TFF'den görülmemiş karar. Galatasaray Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor.

Zirveyi ve küme hattını yakından ilgilendiren maçların yapılacağı 37. haftanın programı belli oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek şampiyonluk yarışının en kritik maçının günü ve saati belli oldu.

TFF'DEN GÖRÜLMEMİŞ KARAR

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç, 19 Mayıs Pazar saat 19.00'da oynanacak.

Cuma günü iki maç oynanacakken, Cumartesi günü 7 karşılaşma yapılacak.

Pazar günü ise sadece Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanacak.

TFF, daha önce böyle bir uygulamaya imza atmamıştı.

Dün, ligde tüm maçlar aynı saatte oynanmıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe maçı tek maç olarak oynanacak.

İŞTE SÜPER LİG PROGRAMI

CUMA 17.00

İstanbulspor-Sivasspor

Antalyaspor-Adana Demirspor

CUMARTESİ 17.00

Beşiktaş-Hatayspor

MKE Ankaragücü-Pendikspor

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

Samsunspor-Alanyaspor

Gaziantep FK-Fatih Karagümrük

Başakşehir-Trabzonspor

Kayserispor-Konyaspor

PAZAR 19.00

Galatasaray-Fenerbahçe