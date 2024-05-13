Minibüs çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaynak: AA
Minibüs çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, Ağrı-Erzurum kara yolunun Eleşkirt ilçesindeki Sarıcan köyü mevkiinde V.Y. idaresindeki 64 ACF 154 plakalı hafif ticari araç ile C.Ü. yönetimindeki 23 AAR 621 plakalı minibüsün çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan 6 yaralıyı kurtardı. Fakat 1 yaşındaki A.A. kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılardan M.A. ise Eleşkirt Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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