Minibüs çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaza, Ağrı-Erzurum kara yolunun Eleşkirt ilçesindeki Sarıcan köyü mevkiinde V.Y. idaresindeki 64 ACF 154 plakalı hafif ticari araç ile C.Ü. yönetimindeki 23 AAR 621 plakalı minibüsün çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan 6 yaralıyı kurtardı. Fakat 1 yaşındaki A.A. kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılardan M.A. ise Eleşkirt Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.