Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan koca tahliye edildi

Denizli'nin ikiz bebeklere hamile olan 2 çocuk annesi Hatice Çaltı’yı öldürdüğü iddiasıyla ikinci kez gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istemiyle dava açılan koca tahliye edildi.

KAYNAK: İHA
Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan koca tahliye edildi

Denizli Buldan'a bağlı Yeni Mahalle'de 11 Mayıs 2022 tarihinde meydana gelen olayda; 2 çocuk annesi, ikiz bebeklere 5 aylık hamile Hatice Çaltı'dan (43) haber alamayan yakınları, rahatsızlanmasından endişe ederek yardım talep etti.

İhbar üzerine adrese giden ekipler, kadını banyo küvetinde hareketsiz bir şekilde buldu.

Başından yarası olan Hatice Çaltı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi otopsi için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan otopside, Hatice Çaltı'nın boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında ise boğuşmadan kaynaklı çizikler tespit edildi. Ayrıca Hatice Çaltı’nın tırnaklarında deri dokuları bulunarak, alınan örnekler adli tıp incelemesine gönderildi.

Yapılan ön otopside kadının öldürülme ihtimali netlik kazanınca şüpheli olarak eşi R. Çaltı (46) gözaltına alındı. Sürekli çelişkili ifadeler veren ve kollarında tırnak izleri tespit edilen R. Çaltı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCI İTİRAZ ETTİ

Buldan Cumhuriyet Savcısı'nın karara itiraz etmesi üzerine aynı gece Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, itiraz kabul edilerek, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Adli kontrolle serbest kaldıktan saatler sonra yeniden gözaltına alınan R. Çaltı, Buldan Adliyesine sevk edildi. Adli kontrol kararına yapılan itirazı kabul eden Denizli 1. Ağır Cezaya Mahkemesi’nde görülen duruşmaya güvenlik gerekçesiyle SEGBİS üzerinden katılan koca, dosyadaki bilgi ve delillere göre tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

İkinci kez gözaltına alınıp tutuklanan R. Çaltı'nın eşinin ölümüne hırsızlık süsü vermeye çalıştığı ve banyodaki musluğu açık bıraktığı iddia edildi.

Devam eden soruşturma çerçevesinde R. Çaltı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, zanlının verdiği ifadelerle güvenlik kamera görüntülerinin çeliştiği ve eşini banyoda öldürdüğünün delillerle belirlendiği kaydedildi.

Olayı tarlada çalışırken öğrendiğini iddia eden zanlının, üzerinin ıslak olduğu ve incelenen güvenlik kameralarında ise evin etrafından dolaşıp içeri girdiğine dikkat çekildi.

KOCA SUÇSUZ OLDUĞUNU SAVUNDU

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz Eylül ayında görülen duruşmada savunması istenen R. Çaltı, hakkındaki suçlamaları reddetti. Eşinin öldüğü haberini tarlada çalışırken yakınlarından aldığını ve suçsuz olduğunu savunan R. Çaltı, mahkeme heyetinden beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın husumetlisi olup olmadığının belirlenmesi, cep telefonunun incelenmesi, cinayetin yaşandığı dönemde sanığın eşi ve eşinin yakınları ile yaptığı görüşmelerin tespitine yönelik dijital materyallerin incelenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İki çocuk annesi ve ikizlere hamile eşi Hatice Çaltı’yı öldürdüğü iddiasıyla ‘ağırlaştırılmış hapis cezası’ talebiyle yargılanan koca R. Çaltı, ölen kadının tırnaklarında bulunan deri dokularının kendisine ait çıkmaması üzerine tahliye edildi. Mahallesine geri dönen R. Çaltı’nın çevresindekilere suçsuzluğunun ortaya çıktığını ve beraat ettiğini söylediği öğrenildi

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